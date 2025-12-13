تعرض المهاجم الأردني يزن النعيمات، لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره العراقي أمس الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس العرب.

وكان النعيمات غادر ملعب المباراة مصابا، قبل أن يعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

ولم تكن إصابة النعيمات صادمة لكل عشاق كرة القدم الأردنية فقط، بل أنها كانت صادمة لجماهير الأهلي المصري أيضًا، الذي دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب خلال الفترة الماضية لضمه إلى الفريق في يناير المقبل.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية خلال تقديمه برنامج "الناظر"، على قناة "النهار"، أن المارد الأحمر دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب الأردني للتعاقد معه في يناير المقبل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز المعلومات عن عائلة يزن النعيمات

ويبلغ النعيمات من العمر 26 عاما، فهو من مواليد يونيو 1994، بمحافظة معان الأردنية.

ويطلق على النجم الأردني اسم "فتى الجنوب"، خاصة صاحب ال 26 عاما كان يعيش في جنوب الأردن، لذا أطلق عليه هذا اللقب.

وفي الوقت الحالي تعيش عائلة اللاعب الأردني، في عمان العاصمة الأردنية وبشكل خاص في منطقة سحاب، التي تتواجد في العاصمة.

ووالد النعيمات يدعى عبد الله عايد النعيمات، كان يعمل في القوات المسلحة الأردنية، قبل أن يتقاعد في الفترة الماضية، الذي كشف في تصريحات سابقة نقلها موقع "العربية"، أن نجله فضل لعب الكرة عن الدراسة.

ولدى نجم فريق الأهلي القطري والمنتخب الأردني يزن النعيمات، شقيقين، هما: "بدر النعيمات ويوسف النعيمات".

ويعد النعيمات من أبرز اكتشافات المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، خلال توليه الإشراف على مراكز تدريب الواعدين بالأردن، في الفترة ذاتها التي تول خلال قيادة منتخب الأردن خلال الفترة من 2002 حتى عام 2007، طبقا لتصريحات قصي أبو عالية نجم الأردن السابق في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور".

