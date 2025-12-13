قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن برنامج "دولة التلاوة" حظي بإعجاب مختلف فئات المجتمع على الرغم من حداثة ظهوره، وأصبح من البرامج التي ينتظرها المشاهدون بشوق، مؤكدًا على الأهمية التربوية البارزة لهذا البرنامج.

وأشار حجازي إلى أن البرنامج يقدم نماذج وقدوات مناسبة لمختلف الأعمار، تتسم بالسمات الجميلة والانشغال بالأمور الإيجابية، ما يعكس تأثيره التربوي في تشكيل سلوكيات الشباب والأطفال، كما نوّه إلى أن البرنامج يجمع بين العلم والإيمان والجمال الروحي وجمال الصوت، ما يجعله بديلًا إيجابيًا للمحتوى غير اللائق، ويجذب انتباه المشاهدين من مختلف الأعمار، ويحقق متابعة عالية.

وأكد على أن البرنامج يغرس في الشباب والأطفال قيم الانضباط والتركيز والإتقان والمنافسة الشريفة، كما يعلمهم احترام العلم وتقبل النقد والصبر للوصول إلى الإتقان، ويحفزهم على استغلال أوقاتهم في تعلم مهارات مفيدة وإبراز مواهبهم.

وأشار الخبير التربوي إلى أن البرنامج يمثل جزءًا من القوة الناعمة للدولة المصرية من خلال "مدرسة التلاوة المصرية"، ما يعزز لدى المشاهدين مشاعر الفخر والانتماء، كما يغرس الاهتمام بالدقة والوضوح والتركيز في الأداء.

ولفت إلى أن البرنامج يوفر محتوى آمن تربويًا يمكن توجيه الأبناء لمشاهدته عبر الإنترنت، كبديل للمحتوى العنيف وغير المقبول، مع تعزيز قيم الأمل والتفاؤل والتفاني والإخلاص.

وأشار الدكتور عاصم حجازي إلى أن جميع المشاركين والمشاهدين في برنامج "دولة التلاوة" فائزون، حيث يجمع الاستماع والمتابعة بين الاستمتاع والتعلم والشعور بالطمأنينة والراحة.

