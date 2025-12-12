شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الجرائم التي شغلت الرأي العام وتقشعر لها الأبدان، وتنوعت دوافع ارتكابها بين خلافات شخصية وأسباب غامضة، من مقتل فنان معروف في السادس من أكتوبر، إلى شاب أنهى حياة والدته، والعثور على 5 جثث في ظروف غامضة، مرورًا بلحظات انفجار ماسورة غاز موثقة بالصور.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها مصراوي خلال أسبوع..

5 مصابين في انفجار ماسورة غاز بإمبابة وإخلاء عقارات وقطع تيار كهربائي| ماذا حدث؟

فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول عقار سكني بمدينة العمال في حي إمبابة، عقب انفجار دوى فجأة جراء تسريب في ماسورة غاز داخل إحدى الشقق لحين انتقال النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث لكشف ملابساته.

ثوانٍ مرعبة.. شاب ينهي حياة والدته داخل كافيه شهير بمدينة نصر

شهدت منطقة مدينة نصر واقعة مروّعة، بعدما سقطت سيدة غارقة في دمائها داخل كافيه شهير عقب تعرضها لطعنة مفاجئة في الصدر أمام الحاضرين، ما تسبب في حالة ذعر واسعة داخل المكان.

فاجعة شقة بولاق.. 5 جثث في ظروف غامضة

عثرت قوات الأمن على 5 جثث لأسرة واحدة داخل شقة ببولاق الدكرور.

لحظة غضب تنتهي بجريمة.. كواليس مقتل فنان معروف في أكتوبر

زيارة عائلية عادية تحولت إلى كارثة. ممثل تجاوز الخمسين من عمره توجه إلى نادي وادي دجلة بمدينة السادس من أكتوبر برفقة قلبه المشتعل بالحنين لرؤية ابنه البالغ من العمر 8 أعوام. لم يكن يتوقع أن لحظة فرح قد تتحول إلى لحظة أخيرة في حياته.

الداخلية تكشف حقيقة القبض على رئيسي تحرير ومجلس إدارة موقع إخباري

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى الإعلاميات إلقاء القبض على شقيقها، رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، ورئيس تحرير الموقع، دون وجه حق، وإخفاء مكان احتجازهما.

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء مدرس على طالبة بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات منشور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مدعومًا بصور، يتضمن تعدي أحد المدرسين على طالبة بالضرب داخل مدرسة وبالفحص، تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن.

3 جثث في حريق مروع داخل عقار بشبرا

شهد شارع الشهيد المتفرع من شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا حادثًا مروعًا، بعدما اندلع حريق داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق، تحديدًا في الطابق الأرضي.

مشهد مرعب.. 6 صور توثق لحظة انفجار ماسورة غاز في إمبابة

وثقت كاميرات المراقبة بشارع مدينة العمال في منطقة إمبابة لحظة انفجار ماسورة غاز، ما أسفر عن انهيار أجزاء من أحد المباني المطلة على الشارع.

"بتصورني وأنا نايم".. عتاب ينتهي بجريمة قتل في العمرانية

في العمرانية غرب الجيزة، تحولت لحظات العمل اليومية إلى مأساة صادمة. فرد أمن مسن فقد حياته على يد زميله الذي يصغره بثلاثة عقود بعد مشاجرة نشبت بينهما.

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

كانت ليلة هادئة في حي الشيخ زايد، هدوء يبدو شديد البراءة إلى الحد الذي لا يوحي بأن خلف أحد الأبواب المغلقة كانت مأساة تتجاوز كل خيال.

طالب يتحرش بمدرسة ويصيبها بجرح في الوجه بالسلام: "كنت سكران"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة السلام أول، يفيد بتعرض مدرسة مقيمة بدائرة القسم لواقعة تحرش أثناء سيرها بالمنطقة، ما دفعها للاستغاثة بالأهالي، إلا أن المتهم قام بالاعتداء عليها مسببًا لها جرحًا بالوجه قبل أن يفر هاربًا.

"قطع جثمانها خوفًا من الفضيحة".. النيابة تحقق في العثور على جثة فتاة بعين شمس

تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة فتاة مقسمة إلى جزئين بمنطقة عين شمس.