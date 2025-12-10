إعلان

ضبط سائق يستخدم مكبر صوت للترويج لمرشح بحوش عيسى

كتب : أحمد أبو النجا

01:20 م 10/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، من ضبط سائق – مقيم بدائرة المركز – أثناء تجوله بمحيط الدائرة بسيارة نقل مجهزة بمكبر صوت، لدفع المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

بعد إلغاء انتخابات 29 دائرة.. ما موقف جولة الإعادة ؟ قانوني يوضح

بعد نظر الطعون.. تعرف على الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة

ما مصير المرحلة الأولى لـ انتخابات النواب بعد قرارات الإدارية العليا؟.. محامٍ يوضح

بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سائق مكبر صوت حوش عيسى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى