ضبط سائق يستخدم مكبر صوت للترويج لمرشح بحوش عيسى

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، من ضبط سائق – مقيم بدائرة المركز – أثناء تجوله بمحيط الدائرة بسيارة نقل مجهزة بمكبر صوت، لدفع المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

