بالصور- سكرتير المجمع المقدس يدلي بصوته في انتخابات النواب بأسيوط

طابا تستقبل أمطارًا خفيفة وجنوب سيناء ترفع الطوارئ تحسبًا للسيول -صور

محافظ الإسكندرية: لجان المنتزه تشهد إقبالًا كبيراً من الناخبين -صور

أدلى الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس وسكرتير المجمع المقدس، اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل لجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمدينة أسيوط.



وأكد الأنبا يوأنس في تصريح عقب التصويت أن المشاركة في الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا على كل المصريين، مشددًا على أهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن الرأي والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.



وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في ثلاث لجان عامة موزعة كالتالي: الدائرة الأولى: مقرها الصالة المغطاة باستاد أسيوط الرياضي، وتشمل أقسام أول وثان ومركز أسيوط.

الدائرة الثانية: مقرها معهد القوصية الإعدادي الثانوي بنين، وتشمل مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط.

الدائرة الثالثة: مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية، وتشمل مراكز الفتح والبداري وساحل سليم وأبنوب وقسم أسيوط الجديدة.



يُذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط جهزت 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية لاستقبال أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي. وقد بدأت جميع المقار الانتخابية العمل في أجواء مستقرة تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من مديرية الأمن.