الداخلية: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال لتوزيعها على ناخبين في الأقصر

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبلغ مالي، كانا ينوون توزيعه على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تم ضبط شخص آخر في محيط دائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته نفس المواد المعدة للترويج الانتخابي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

