فيديو فاضح في ميكروباص.. الداخلية تضبط عاطل تحرش بفتاة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد الشاكية، وهي طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة. وأوضحت الشاكية أنه بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، وأثناء استقلالها سيارة ميكروباص في أحد مناطق الإسكندرية، قام شخص مجهول بالتحرش بها وإتيان أفعال خادشة للحياء.

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.