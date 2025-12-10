المؤبد لـ 10 متهمين في أكبر قضايا المخدرات وحيازة الأسلحة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لعشرة متهمين، وتغريم كل منهم مبلغ 500 ألف جنيه، بعد إدانتهم في أكبر قضايا الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، إلى جانب استعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع الأهالي وفرض السطوة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وترأس المحكمة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين: "عبد الرحيم إ.ع.خ" (29 سنة)، و"أحمد أ.ع.م" (24 سنة)، و"علي ع.ع.خ" (25 سنة)، و"عمرو ع.ع" (19 سنة)، و"أحمد س.م.س"، و"حسني أ.ع.أ" (21 سنة)، و"أسامة إ.ع" (22 سنة)، و"فهد إ.ع.خ" (22 سنة)، و"مصطفى م.ع.خ" (25 سنة)، و"بدر إ.ع.خ" (22 سنة)، وجميعهم مقيمون بمنطقة أرض الحافي بدائرة مركز قليوب، للمحاكمة في القضية رقم 4230 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1246 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى السابع حازوا جوهراً مخدراً من نوع "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. كما أن جميع المتهمين من الأول حتى العاشر حازوا أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش وبنادق خرطوش) وذخائر تستخدم في هذه الأسلحة دون ترخيص.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف أمام أهالي منطقة إبراهيم الدسوقي، بهدف ترويعهم وفرض سطوتهم عليهم، ما أدى إلى إلقاء الرعب في نفوس الأهالي وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة، وتعريض حياتهم للخطر والتسبب في أضرار بممتلكاتهم.