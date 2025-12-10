أكد اللواء دكتور نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تأتي في مقدمة خطوط الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة علمية بعنوان الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث التي عقدت بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة. وأوضح اللواء يوسف أن الوزارة تحرص على التنسيق مع كافة القطاعات المعنية لمواجهة الأزمات والكوارث، وتعزيز قدرات كوادرها الأمنية للتصدي لمختلف التحديات.

ونقل اللواء يوسف تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للمشاركين في الندوة، مؤكدًا التزام الوزارة بتطبيق الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التي ترتكز على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق أعلى درجات الاستجابة أثناء الأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن إدارة الأزمات تُعد مشروعًا وطنيًا متكاملًا يعتمد على الخبرة ويعكس حرص الدولة على تعزيز جاهزيتها، مشددًا على تطوير الخطط لاستشراف الأزمات المحتملة وإعداد استراتيجيات لمواجهتها ومنع تفاقمها.

ولفت إلى أن الوزارة استعانت بأحدث وسائل الذكاء الاصطناعي والخبرات المتنوعة لمواجهة الأزمات، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر الأمني البشري. وأكد أن أكاديمية الشرطة تنفذ استراتيجية الوزارة من خلال برامج تعليمية وبحثية وتدريبية متكاملة لإعداد رجال شرطة عصريين.

وأوضح أن الأكاديمية تنفذ سيناريوهات محاكاة للأزمات المختلفة، وتُعقد ندوات متعددة بمشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة، لتعزيز الكفاءة في إدارة الأزمات.

شارك في الندوة عدد من ضباط الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة وطلبة الجامعات والكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة.

