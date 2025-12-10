إعلان

بفعالية ذوي الهمم.. "ميد بنك" يتيح فتح حسابات وإصدار بطاقة ميزة مجانا

كتب : منال المصري

02:07 م 10/12/2025

ميد بنك

أعلن بنك ميد بنك تقديم مجموعة من المزايا المخصصة لدعم ذوي الهمم، تشمل الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية عند فتح الحسابات، بالإضافة إلى إصدار بطاقة "ميزة" بشكل مجاني لمدة أسبوعين وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر الجاري.


ويأتي ذلك ضمن مشاركته في فعالية اليوم العالمي لذوي الهمم إحدى فعاليات مبادرة الشمول المالي للبنك المركزي المصري.


وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام ميد بنك بدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتمكين مختلف فئات المجتمع، وخاصة ذوي الهمم، بهدف إزالة أي عقبات قد تعيق حصولهم على خدمات مصرفية آمنة وسهلة، ولدعم استقلالهم المالي وتعزيز دمجهم الاقتصادي.

ذوي الهمم ميد بنك فتح حسابات بطاقة ميزة

