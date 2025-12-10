 سقوط شبكة نسائية بتهمة تسهيل الدعارة على الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدتين لاتهامهما بالترويج لممارسات منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف المحمولة. وأظهرت التحريات أنهما أعلنتا تقديم خدمات غير مشروعة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين يحتويان على دلائل تثبت تورطهما في النشاط المخالف للقانون.

وعقب مواجهتهما، أقرتا بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.



