 سقوط شبكة نسائية بتهمة تسهيل الدعارة على الإنترنت

كتب : علاء عمران

11:32 ص 10/12/2025

ضبط سيدتين لاتهامهما بالترويج لممارسات منافية للآد

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدتين لاتهامهما بالترويج لممارسات منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف المحمولة. وأظهرت التحريات أنهما أعلنتا تقديم خدمات غير مشروعة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين يحتويان على دلائل تثبت تورطهما في النشاط المخالف للقانون.

وعقب مواجهتهما، أقرتا بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.


