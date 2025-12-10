إعلان

ماريا زريق لـ"مصراوي": مفيش فلسطيني أهله معاشوش نفس قصة "اللي باقي منك"

كتب : منى الموجي

01:36 م 10/12/2025

ماريا زريق

قالت الفنانة ماريا زريق إنها سبق والتقت بالمخرجة شيرين دعيبس ووقفتا أمام بعضهما كممثلتين، قبل أن تختارها الأخيرة لتشارك في بطولة فيلم "اللي باقي منك"، المعروض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والمقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

أحلى التجارب

وقالت ماريا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "اشتغلت مع شيرين من قبل، كنا بنمثل مع بعض، المرة دي هي ممثلة ومخرجة، والعمل معها كمخرجة من أحلى التجارب".

وتابعت "هالقد فنانة بكل معنى الكلمة، مهنية وعندها نظرة سينمائية رائعة، تعلمت منها كتير كممثلة ومخرجة وكاتبة".

نفس القصة

وعن الأسباب التي حمستها للمشاركة في فيلم اللي باقي منك، وصفت ماريا العمل بأنه كان تجربة رائعة، وتحمست له بمجرد قراءة السيناريو وبكت، موضحة أنه يحكي قصة واقعية "مفيش ولا واحد فلسطيني أهله وأجداده معاشوش نفس القصة، ولحد اليوم إحنا شفنا ما يحدث في غزة كيف بيتهجروا، شفنا فظائع، هالقد كان غريب إننا واحنا بنصور الفيلم عن أحداث حصلت عام 1948 نلاقي نفس الشيء بيتكرر دلوقتي".

اللي باقي منك

فيلم اللي باقي منك بطولة: صالح بكري، شيرين دعيبس، آدم بكري، ماريا زريق، محمد بكري، تأليف وإخراج شيرين دعيبس.

يحكي الفيلم قصة أسرة واحدة عبر ثلاثة أجيال من عام 1948 حتى عام 2022، كاشفة عن آثار النكبة. تبدأ القصة في عام 1988 مع "نور"، الشاب الذي ينضم إلى احتجاج يتحول إلى عنف في الضفة الغربية. بعد عقود، تروي والدته "حنان" قصة ابنها، بدءًا من طرد جده من حيفا عام 1948.

ماريا زريق

ماريا زريق فيلم اللي باقي منك المخرجة شيرين دعيبس

