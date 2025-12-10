إعلان

للفصل في 257 طعن.. توافد مقدمو طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب إلى الإدارية العليا

كتب : محمود الشوربجي

12:09 م 10/12/2025

مجلس الدولة

توافد منذ الصباح الباكر عدد كبير من المرشحين مقدمي الطعون على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، لحضور جلسة نظر 257 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتعقد المحكمة اليوم الأربعاء ثاني جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وسط حالة ترقب من مقدمي الطعون.

وكانت المحكمة قد تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

وفي جلسة الأحد الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.

انتخابات مجلس النواب 2025 طعون المرحلة الثانية الإدارية العليا

