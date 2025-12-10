توافد منذ الصباح الباكر عدد كبير من المرشحين مقدمي الطعون على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، لحضور جلسة نظر 257 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتعقد المحكمة اليوم الأربعاء ثاني جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وسط حالة ترقب من مقدمي الطعون.

وكانت المحكمة قد تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

وفي جلسة الأحد الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.

