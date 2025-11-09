اشتعال سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسماعيلية دون إصابات

شهد طريق القاهرة الإسماعيلية، اتجاه محور جوزيف تيتو اشتعال سيارة ملاكي مساء اليوم، مما أثار حالة من القلق بين المارة والسائقين.

على الفور، تحركت فرق المرور والأمن، وتم التعامل مع الواقعة باستخدام طفايات الحريق المتاحة على الطريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل وصول سيارات المطافئ.

وأسفرت جهود الفرق الأمنية عن إخماد الحريق بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية، حيث لم يكن هناك ركاب داخل السيارة عند وقوع الحريق، وفقاً لما أفادت به مصادر أمنية.

كما تم رفع آثار الحريق من الطريق بسرعة لتجنب أي عرقلة لحركة المرور، فيما سهلت قوات المرور انسياب السيارات وتحويلها بشكل مؤقت إلى حارات مجاورة لضمان سلامة قائدي السيارات.