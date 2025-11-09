تصوير- أحمد مسعد

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين على 70 دائرة انتخابية في 14 محافظة.

وأوضح بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمقر الهيئة، أن المحافظات المشمولة في المرحلة الأولى تضم كلًا من: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تأتي في مقدمة المحافظات من حيث عدد الناخبين بواقع 6 ملايين و634 ألف ناخب موزعين على 12 دائرة، تليها الإسكندرية بعدد 4 ملايين و475 ألف ناخب في 5 دوائر، ثم البحيرة بـ 4 ملايين و388 ألف ناخب في 8 دوائر.

وأضاف أن باقي المحافظات تتراوح أعداد الناخبين فيها بين مئات الآلاف إلى أكثر من 3 ملايين ناخب، وفق الكثافة السكانية بكل دائرة انتخابية.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية اكتملت لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة وشفافية، مع توزيع القضاة على اللجان ومراجعة المقار الانتخابية بالكامل.

يُذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 تنطلق غدًا الاثنين في محافظات المرحلة الأولى، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا، وتستمر عملية التصويت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتنطلق غدًا الإثنين عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة، برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 60 لسنة 2025 بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين، وعددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة في المرحلة الأولى و5287 لجنة في المرحلة الثانية.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي والقوائم في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، وتضم المحافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.