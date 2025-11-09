الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سرقة هاتف في الجيزة

كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت صاحبة الحساب فيه ادعاء قيام بعض الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول أثناء سيرها بإحدى طرق الجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة في الفيديو ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبسؤالها اعترفت بعدم صحة ادعائها.

وأوضح التحقيق أن الواقعة الحقيقية تتعلق بـ سقوط هاتف نجلها (سائق توك توك) أثناء سيره بسبب خوفه من الكلاب الضالة، ولم يخبرها بحقيقة الأمر، فقامت بنشر مقطع الفيديو. وبسؤال نجلها أيد ما سبق.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

