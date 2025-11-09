إعلان

أمن المنافذ: ضبط 3354 مخالفة مرورية وقضايا تهريب خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:00 م 09/11/2025

أمن المنافذ

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية عبر إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن النتائج التالية: ضبط قضية، تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، وتحرير 3354 مخالفة مرورية متنوعة.
كمان تم ضبط 49 قضية في الأمن العام، وتنفيذ 347 حكم متنوع.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن الحملات مستمرة على جميع منافذ الجمهورية لضمان السيطرة الأمنية الكاملة.

مخالفة مرورية وزارة الداخلية مخالفات الإجراءات الجمركية

