رئيس النيابة الإدارية يعزي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في وفاة زوجته

كتب : أحمد أبو النجا

11:18 ص 09/11/2025

المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية

كتب- أحمد أبو النجا:
قدم المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، خالص العزاء للمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في وفاة زوجة سيادته.
وجاء في بيان صادر عن مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية أن المستشار محمد الشناوي، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن المستشارين أعضاء المجلس الاعلى للنيابة الإدارية، وجميع أعضاء الهيئة، اعرب عن خالص المواساة وصادق التعازي لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا المصاب الاليم.
ودعا رئيس هيئة النيابة الإدارية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة وذويها الصبر والسلوان.

