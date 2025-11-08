"الميكروباص اتفلب بيهم".. 8 وفيات و7 مصابين في حادث على طريق الكريمات

شهد طريق الكريمات بمحافظة الجيزة، حادثًا مأساويًا، بعد انقلاب سيارة ميكروباص كان يستقلها عدد من المواطنين، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

توجهت سيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى أطفيح لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تولت قوات الدفاع المدني رفع آثار الحادث وتأمين الطريق لمنع أي مشكلات مرورية إضافية.

أكد مصدر طبي أن بعض المصابين في حالة حرجة، وأن فرق الطوارئ تكافح لإنقاذ حياتهم، وسط متابعة دقيقة لحالتهم الصحية.

بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، والتي تشمل فحص سرعة المركبة وظروف الطريق، بالإضافة إلى مراجعة الحالة الفنية للميكروباص الذي تعرض للانقلاب.

تم فرض سياج أمني حول موقع الحادث لضمان حركة المرور بشكل آمن، ومنع أي حوادث أخرى في نفس المنطقة، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية.