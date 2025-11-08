إعلان

"الميكروباص اتفلب بيهم".. 8 وفيات و7 مصابين في حادث على طريق الكريمات

كتب- صابر المحلاوي:

07:35 م 08/11/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق الكريمات بمحافظة الجيزة، حادثًا مأساويًا، بعد انقلاب سيارة ميكروباص كان يستقلها عدد من المواطنين، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

توجهت سيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى أطفيح لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تولت قوات الدفاع المدني رفع آثار الحادث وتأمين الطريق لمنع أي مشكلات مرورية إضافية.

أكد مصدر طبي أن بعض المصابين في حالة حرجة، وأن فرق الطوارئ تكافح لإنقاذ حياتهم، وسط متابعة دقيقة لحالتهم الصحية.

بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، والتي تشمل فحص سرعة المركبة وظروف الطريق، بالإضافة إلى مراجعة الحالة الفنية للميكروباص الذي تعرض للانقلاب.

تم فرض سياج أمني حول موقع الحادث لضمان حركة المرور بشكل آمن، ومنع أي حوادث أخرى في نفس المنطقة، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص حادث سير طريق الكريمات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
لقاء ترامب والشرع.. ما الملفات المطروحة على الطاولة؟