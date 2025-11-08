لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. ضبط صانعة محتوى بالجيزة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصًا بصورة خادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطها المخالف للقانون.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على حسابها الشخصي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة تمهيدًا لإحالتها للجهات القضائية المختصة.