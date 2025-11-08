إعلان

الأمن يضبط طرفي مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

كتب- محمد الصاوي:

05:50 م 08/11/2025

مشاجرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجاري تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بنشوب مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص)، طرف ثان، (شخصين- مصابان بجروح متفرقة بالجسم-)، جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية؛ بسبب مشادة لخلافات عائلية بين الطرفين تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب.

أمكن تحديدهم وضبطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط طرفي مشاجرة مشاجرة الشرقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
لقاء ترامب والشرع.. ما الملفات المطروحة على الطاولة؟