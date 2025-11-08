الأمن يضبط طرفي مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجاري تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بنشوب مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص)، طرف ثان، (شخصين- مصابان بجروح متفرقة بالجسم-)، جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية؛ بسبب مشادة لخلافات عائلية بين الطرفين تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب.

أمكن تحديدهم وضبطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .