تأجيل محاكمة 11 متهماً في "خلية داعش الهرم الثانية" لجلسة 7 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 11 متهماً في القضية رقم 68534 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية داعش الهرم الثانية"، لجلسة 7 فبراير المقبل لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2011 حتى 26 نوفمبر 2022، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

كما وُجهت للمتهمين من الثاني حتى الحادي عشر تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، فيما أسند للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب، وللمتهم الثاني تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، من بينها بندقية آلية وسلاحان ناريان غير مششخنين.

