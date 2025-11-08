فيديو مثير| سائق "توك توك" يعتدي على مواطن بعصا خشب.. والداخلية تتدخل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدي عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته باستخدام عصا خشبية، نتيجة خلاف على أولوية المرور بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر، وهو مقيم بمنطقة كرداسة. وبسؤاله أوضح أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2025، وأثناء سيره بسيارته الملاكي "سارية التراخيص" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد مركبة "توك توك" لخلاف على أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته مستخدمًا عصا خشبية.

وأضاف البيان أنه تم تحديد وضبط المشكو في حقه، سائق "التوك توك"، وبحوزته الأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

