الداخلية تكشف ملابسات فيديو خطير لشاب يتشبث بميكروباص معرضًا حياته

كتب : علاء عمران

02:41 م 08/11/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسماح لأحد الأشخاص بالتشبث بالسيارة، مرتدياً حذاء تزلج، معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد السيارة، والتي تبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها ومرتكب الواقعة، وهما سائق وطالب مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية.

وبمواجهتهما، أقر الأخير بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

