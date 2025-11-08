الداخلية تكشف ملابسات فيديو خطير لشاب يتشبث بميكروباص معرضًا حياته

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسماح لأحد الأشخاص بالتشبث بالسيارة، مرتدياً حذاء تزلج، معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد السيارة، والتي تبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها ومرتكب الواقعة، وهما سائق وطالب مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية.

وبمواجهتهما، أقر الأخير بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة