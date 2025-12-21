"وقعت على عمارة".. انقلاب سيارة نقل من أعلى دائري المريوطية في الجيزة

انقلبت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سيارة نقل من أعلى دائري المريوطية في شارع ترسا بالجيزة، إذ سقطت على عمارة سكنية.

وسقطت السيارة من أعلى دائري المريوطية مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة بأكملها، ووفاة مستقليها متأثرين باشتعال النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة نقل من أعلى دائري المريوطية بشارع ترسا في الجيزة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية سقوط سيارة من أعلى دائري المريوطية بشارع ترسا في الجيزة ووفاة مستقليها نتيجة اشتعال النيران بها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.