الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسرية بالشرقية بسبب الميراث

كتب : صابر المحلاوي

06:35 م 07/11/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

اندلعت مشاجرة عائلية في محافظة الشرقية نتيجة خلافات على الميراث، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء أحد الأشخاص على والدته وشقيقته باستخدام عصا خشبية.

وأفادت التحقيقات بأنه بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، تلقى مركز شرطة ههيا بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين من أسرة واحدة، ضم الطرف الأول عاملًا زراعيًا ونجليه، بينما شمل الطرف الثاني والدته وشقيقته وزوج الأخيرة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأدت المشاجرة إلى إصابات متفرقة لدى جميع الأطراف، وتم ضبط جميع المتورطين والعصا الخشبية المستخدمة. وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة عند مواجهتهم.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الشرقية خلافات على الميراث مركز شرطة ههيا النيابة العامة

