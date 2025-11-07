الداخلية تلاحق تجار العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تهديد للاقتصاد القومي.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج القنوات الشرعية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 9 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.