الداخلية تلاحق تجار العملة

كتب : مصراوي

01:39 م 07/11/2025

حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تهديد للاقتصاد القومي.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج القنوات الشرعية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 9 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تجارة العملة الداخلية النقد الأجنبي تجار العملة

