سقوط مفاجئ في سماء الهرم.. حادث باراشوت داخل نادي قصر الأهرام

مشهد غير متوقع هز الهدوء المعتاد في شارع الهرم صباح اليوم، بعدما شهد نادي قصر الأهرام الرياضي حادثًا مروعًا إثر سقوط اثنين من ممارسي رياضة القفز بالمظلات (الباراشوت) من ارتفاع شاهق، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة نُقلا على إثرها إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج.

البداية كانت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد بوقوع حادث سقوط داخل النادي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لتبدأ عملية الفحص والمعاينة.

في المكان، كانت علامات الدهشة والذهول تسيطر على الحضور، بعدما شاهدوا المظلتين تتهاويان بسرعة غير معتادة قبل أن تصطدما بالأرض في مشهد صادم.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصابين يحملان الجنسية الأمريكية، وكانا يشاركان في تجربة رياضية خاصة ضمن نشاط تدريبي على القفز الحر بالمظلات داخل نطاق النادي، قبل أن تتعرض المظلة الرئيسية لعطل فني مفاجئ أثناء الهبوط.

محاولة التحكم الأخيرة لم تُفلح، فبدأ السقوط بشكل حاد، لتتحول لحظات الحماس إلى ثوانٍ من الرعب أمام أعين المتابعين.

فريق الإسعاف تعامل بسرعة مع المصابين، وقدم الإسعافات الأولية في موقع الحادث، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى دار الفؤاد في حالة مستقرة نسبيًا، بينما باشرت الجهات الأمنية والفنية التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب العطل ومراجعة إجراءات السلامة المتبعة بالنادي.

وأكد مصدر أمني أن فريق من النيابة العامة سيجري المعاينة التفصيلية لموقع الحادث، ويستمع لأقوال الشهود والمنظمين والمسؤولين بالنادي للتأكد من مدى التزامهم باشتراطات الأمن والسلامة الخاصة بالأنشطة الجوية.