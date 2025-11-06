إعلان

الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار المخدرات في السويس

كتب : محمد الصاوي

09:41 م 06/11/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس؛ عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم (2 طن لمخدر الهيدرو – طن لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (225 مليون جنيه)؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المواد المخدرة تشكيل عصابي السويس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا