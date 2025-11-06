الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار المخدرات في السويس

قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس؛ عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم (2 طن لمخدر الهيدرو – طن لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (225 مليون جنيه)؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.