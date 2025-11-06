ضبط المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في شبرا الخيمة
كتب- علاء عمران:
المتهم
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته كمية من مخدر "البودر"، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
