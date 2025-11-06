إعلان

ضبط المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في شبرا الخيمة

كتب- علاء عمران:

03:38 م 06/11/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.


بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته كمية من مخدر "البودر"، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


اقرأ أيضًا:


النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل مالك محلات كشري أبو رجيلة بحلوان


التحقيقات مع الإعلامية مها الصغير: نسبت 6 لوحات محمية قانونيًا لنفسها


ضبط فتاة تعلن عن ممارسة الأعمال المنافية على تطبيق بالإسكندرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية ضبط المتهم المواد المخدرة شبرا الخيمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)