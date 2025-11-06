إعلان

النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل مالك محلات كشري أبو رجيلة بحلوان

كتب : أحمد عادل

01:43 م 06/11/2025

المجني عيله مالك محلات كشري أبو رجيلة حلوان

انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة مكان واقعة مقتل مالك محلات كشري أبو رجلية بحلوان، على يد مسجل خطر بأداة حادة بسبب خلافات قديمة بينهما.


كما أمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات رجال المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.


وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بقتل صاحب محل كشرى بمنطقة حلوان، بعدما تعدى عليه إثر خلاف قديمة بين الطرفين.


وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة نتج عنها وفاة صاحب محلات كشري "أبو رجيلة" في حلوان.


على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين من خلال الفحص قيام شخص بالاعتداء على المجني عليه بسبب خلافات سابقة.


ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة بعد ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

النيابة العامة مقتل مالك كشري أبو رجيلة حلوان

فيديو قد يعجبك:



