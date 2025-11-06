بدء الصمت الانتخابي بانتخابات مجلس النواب وحظر الدعاية

كتب- أحمد عادل:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، في الثانية عشر ظهرًا بدء فترة الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت المقبلين داخل مقار البعثات الدبلوماسية، فيما يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وتلقت الهيئة خلال الفترة المحددة للدعاية، تقارير لجان الرصد لمتابعة تنفيذ ضوابط الدعاية الانتخابية لحملات المرشحين بجميع محافظات الجمهورية، والتي أشارت إلى عدم رصد أي مخالفات في ممارسة الدعاية أو حجم الانفاق عليها، كما أن لجان رصد مخالفات ضوابط وسائل الإعلام لتغطية حملات الدعاية الانتخابية، لم ترصد أي مخالفات سواء في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب تجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الاعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.

