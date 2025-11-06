إعلان

بعد ترحيله لمصر.. السجن سنة لعامل ضُبط بحوزته مواد مخدرة في قطر

كتب : محمود الشوربجي

12:30 م 06/11/2025

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة داخل دولة قطر.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بدولة قطر من القبض على عامل وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة، تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة في قطر التي قررت حبسه وترحيله إلى مصر.

تم نظر محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات المختصة بنظر قضايا المصريين في خارج البلاد، والتي أصدرت قرارها السابق.

مواد مخدرة محكمة جنايات القاهرة قطر

أخبار

