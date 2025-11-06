"جروح وسحجات متفرقة".. قرار جديد ضد طرفي مشاجرة الشروق

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس طرفي مشاجرة نشبت في أحد شوارع منطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة وهم طرف أول 4 أشخاص وطرف ثان 3 أشخاص، اثنان منهم مصابين بجروح وسحجات متفرقة، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزتهم 5 قطع خشبية وعدد من الزجاجات الفارغة مستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

