كان راجع وما وصلش.. النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل شاب في أرض اللواء

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل شاب بسلاح أبيض خلال مشادة نشبت بينهما في الشارع في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

وقررت النيابة تشريح جثمان المجني عليه لبيان الإصابة التي تسببت في الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت بعرض السلاح المضبوط على الأدلة الجنائية، وسماع أقوال الشهود للوقوف على تفاصيل الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط شاب مصاب بطعنة نافذة في منطقة أرض اللواء.

وانتقلت قوة من وحدة المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وفاة المجني عليه متأثرًا بإصابته، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم أثناء عودة الأول إلى منزله، تطورت إلى اعتداء الأخير عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتمكنت المباحث من تحديد هوية الجاني وضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.