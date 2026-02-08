كشفت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، عن أرقام وحقائق طبية مبهرة، مؤكدةً أن المستشفى عالج أكثر من 13 ألف مريض منذ افتتاحه قبل عامين، ورفع نسبة النجاة من الحروق في مصر من 20% إلى 75%.

وقالت السويدي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "الجلد هو خط الدفاع الأول.. لو مفيش جلد البني آدم هيموت"، موضحةً أن الجلد المتبرع به يعمل كـ"غطاء مؤقت" لمدة 3-4 أسابيع، يمنح الجلد الأصلي للمريض فرصة للنمو من جديد تحته، ثم يُرفض ويُستبدل طبيعيًا.

وأضافت: "الدكتور نعيم هو الوحيد في مصر اللي بيعرف يجري العملية دي"، في إشارة إلى عمليات زرع الجلد الحيوي المأخوذ من المتوفين، مؤكدة أن الدكتور نعيم مؤمن قام بتدريب الفريق الطبي بمستشفى "أهل مصر" على استخدامه.

وتابعت أن المستشفى قلل من نسب الإعاقات والتشوهات الدائمة التي كانت تنتج عن الحروق، كما خفضت نسبة محاولات الانتحار بين المرضى التي كانت تصل إلى 32% بفضل برنامج الدعم النفسي المكثف الذي يبدأ من اليوم الأول للدخول ويستمر حتى بعد الخروج وإعادة الدمج في المجتمع.

وأشارت إلى أن المستشفى يعمل حالياً على التشطيبات لآخر طابق ليصل إجمالي سعته إلى 200 سرير، وذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى المحتاجين لهذه الخدمة المتخصصة التي كانت نادرة من قبل.