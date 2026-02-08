إعلان

هبة السويدي: "أهل مصر" عالج 13 ألف مريض ونسبة النجاة ارتفعت من 20% إلى 75%

كتب- حسن مرسي:

01:25 ص 08/02/2026

الدكتورة هبة السويدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، عن أرقام وحقائق طبية مبهرة، مؤكدةً أن المستشفى عالج أكثر من 13 ألف مريض منذ افتتاحه قبل عامين، ورفع نسبة النجاة من الحروق في مصر من 20% إلى 75%.

وقالت السويدي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "الجلد هو خط الدفاع الأول.. لو مفيش جلد البني آدم هيموت"، موضحةً أن الجلد المتبرع به يعمل كـ"غطاء مؤقت" لمدة 3-4 أسابيع، يمنح الجلد الأصلي للمريض فرصة للنمو من جديد تحته، ثم يُرفض ويُستبدل طبيعيًا.

وأضافت: "الدكتور نعيم هو الوحيد في مصر اللي بيعرف يجري العملية دي"، في إشارة إلى عمليات زرع الجلد الحيوي المأخوذ من المتوفين، مؤكدة أن الدكتور نعيم مؤمن قام بتدريب الفريق الطبي بمستشفى "أهل مصر" على استخدامه.

وتابعت أن المستشفى قلل من نسب الإعاقات والتشوهات الدائمة التي كانت تنتج عن الحروق، كما خفضت نسبة محاولات الانتحار بين المرضى التي كانت تصل إلى 32% بفضل برنامج الدعم النفسي المكثف الذي يبدأ من اليوم الأول للدخول ويستمر حتى بعد الخروج وإعادة الدمج في المجتمع.

وأشارت إلى أن المستشفى يعمل حالياً على التشطيبات لآخر طابق ليصل إجمالي سعته إلى 200 سرير، وذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى المحتاجين لهذه الخدمة المتخصصة التي كانت نادرة من قبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هبة السويدي عمرو أديب أهل مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلامي يكشف معايير حسام حسن لاختيار حارس منتخب مصر في كأس العالم 2026
رياضة محلية

إعلامي يكشف معايير حسام حسن لاختيار حارس منتخب مصر في كأس العالم 2026
إيران: لن نبدأ الحرب أبدًا لكن العدوان علينا سيؤدي لخسائر فادحة
شئون عربية و دولية

إيران: لن نبدأ الحرب أبدًا لكن العدوان علينا سيؤدي لخسائر فادحة
اتحاد منتجي الدواجن: صرف الرواتب قبل رمضان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار
أخبار مصر

اتحاد منتجي الدواجن: صرف الرواتب قبل رمضان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار
قتلى وإجلاءات وتأهب واسع.. العواصف تضرب إسبانيا والبرتغال |فيديو وصور
شئون عربية و دولية

قتلى وإجلاءات وتأهب واسع.. العواصف تضرب إسبانيا والبرتغال |فيديو وصور
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
"كان مهووسا بالجنس وأمر بقتل لونا الشبل".. مجلة أمريكية عن حياة بشار الأسد السرية