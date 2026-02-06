تفاصيل القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة.. ماذا حدث؟

"دبحتهم من غير ما أشوفهم".. اعترافات مثيرة لقاتلة طفليها في الجيزة

"العربية تحولت لخردة".. 4 وفيات و12 مصابًا في تصادم ميكروباص وأتوبيس بأوسيم

تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، القبض عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أثناء توجهه إلى دولة الإمارات، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

ووفق مصدر أمني، في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، عملية الضبط جاءت أثناء إنهاء زكي لإجراءات سفره على متن إحدى رحلات الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، إذ تبين أنه ممنوع من السفر بموجب أحكام قضائية.

وكشف الفحص الأمني عن صدور حكم قضائي على خلفية حادث إصابة بالخطأ وقع بمدينة العلمين الجديدة، وحكم قضائي آخر بشأن تبديد منقولات زوجية.

واعترف عمرو زكي بصحة الأحكام القضائية، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة المختصة لإجراء التحقيقات.