تفاصيل فيديو اتهام ضابط مرور بتحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد سيارة نقل ثقيل من أحد ضباط المرور بمحافظة بني سويف، وادعاءه قيامه بتحرير مخالفات مرورية له دون وجه حق.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد أحد ضباط المرور لملاحظة الحالة المرورية بدائرة مركز شرطة بني سويف، لاحظ توقف السيارة المشار إليها في مكان غير مخصص للانتظار، وعدم وضع علامات تحذيرية تفيد انتظار المركبة على جانب الطريق، بما يعرض حياة قائدها وقائدي السيارات الأخرى للخطر، فقام بتحرير المخالفات القانونية اللازمة.

وتبين أن قائد السيارة اتفق مع مساعده على تصوير مقطع الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى التضرر من المخالفات المحررة ضده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة ومساعده، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لادعائهما الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.