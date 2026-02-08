إعلان

تفاصيل فيديو اتهام ضابط مرور بتحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف

كتب : صابر المحلاوي

12:52 ص 08/02/2026

تفاصيل فيديو اتهام ضابط مرور بتحرير مخالفات دون وج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد سيارة نقل ثقيل من أحد ضباط المرور بمحافظة بني سويف، وادعاءه قيامه بتحرير مخالفات مرورية له دون وجه حق.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد أحد ضباط المرور لملاحظة الحالة المرورية بدائرة مركز شرطة بني سويف، لاحظ توقف السيارة المشار إليها في مكان غير مخصص للانتظار، وعدم وضع علامات تحذيرية تفيد انتظار المركبة على جانب الطريق، بما يعرض حياة قائدها وقائدي السيارات الأخرى للخطر، فقام بتحرير المخالفات القانونية اللازمة.

وتبين أن قائد السيارة اتفق مع مساعده على تصوير مقطع الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى التضرر من المخالفات المحررة ضده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة ومساعده، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لادعائهما الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية بني سويف ضباط المرور مخالفات مرورية النيابة العامة مركز شرطة بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

الإعلامي أحمد سالم يعلن استعداده للتبرع بأعضائه بعد الوفاة
أخبار مصر

الإعلامي أحمد سالم يعلن استعداده للتبرع بأعضائه بعد الوفاة
إيران: لن نبدأ الحرب أبدًا لكن العدوان علينا سيؤدي لخسائر فادحة
شئون عربية و دولية

إيران: لن نبدأ الحرب أبدًا لكن العدوان علينا سيؤدي لخسائر فادحة
ماذا يعني قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟
شئون عربية و دولية

ماذا يعني قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟
استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)
علاقات

استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران