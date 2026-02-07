مباريات الأمس
إعلامي يكشف معايير حسام حسن لاختيار حارس منتخب مصر في كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 07/02/2026
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن موقف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بشأن ملف حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن رفض خلال مشاوراته مع جهازه المعاون حسم اسم الحارس الأساسي للمنتخب في المباريات الودية القادمة، مؤكداً أن الفرصة ما زالت متاحة أمام جميع الحراس.

وأضاف أن المدير الفني يرى أن الحديث عن تثبيت اسم بعينه مثل محمد الشناوي أو مصطفى شوبير أو أحمد الشناوي أو محمد صبحي كحارس أول للمنتخب يعد أمراً سابقاً لأوانه.

وأشار الغندور إلى أن حسام حسن طالب مدرب الحراس سعفان الصغير بمتابعة مستوى جميع الحراس بشكل مستمر، مؤكداً أن الأفضل فنياً وبدنياً وذهنياً هو من سيحصل على فرصة حماية عرين منتخب مصر في مونديال 2026.

كما شدد على أن هذه الأفضلية ستتحدد من خلال مشاركة كل حارس بانتظام مع فريقه واكتساب الجاهزية المطلوبة خلال المباريات الرسمية

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 محمد الشناوي حراس مرمى منتخب مصر

