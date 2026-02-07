أزمة أشرف داري تضع الأهلي في موقف صعب قبل إغلاق القيد المحلي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن موقف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بشأن ملف حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن رفض خلال مشاوراته مع جهازه المعاون حسم اسم الحارس الأساسي للمنتخب في المباريات الودية القادمة، مؤكداً أن الفرصة ما زالت متاحة أمام جميع الحراس.

وأضاف أن المدير الفني يرى أن الحديث عن تثبيت اسم بعينه مثل محمد الشناوي أو مصطفى شوبير أو أحمد الشناوي أو محمد صبحي كحارس أول للمنتخب يعد أمراً سابقاً لأوانه.

وأشار الغندور إلى أن حسام حسن طالب مدرب الحراس سعفان الصغير بمتابعة مستوى جميع الحراس بشكل مستمر، مؤكداً أن الأفضل فنياً وبدنياً وذهنياً هو من سيحصل على فرصة حماية عرين منتخب مصر في مونديال 2026.

كما شدد على أن هذه الأفضلية ستتحدد من خلال مشاركة كل حارس بانتظام مع فريقه واكتساب الجاهزية المطلوبة خلال المباريات الرسمية