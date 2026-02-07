إعلان

ضبط طالب بتهمة التعدي على شاب من ذوي الهمم في طهطا

كتب : صابر المحلاوي

10:13 م 07/02/2026

حبس

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط طالب بعد تعديه بالضرب على شاب من ذوي الهمم، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

تلقى قسم شرطة طهطا بلاغًا حول انتشار مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي على شاب من ذوي الهمم.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد هوية المجني عليه ووالده، المزارع المقيم بذات الدائرة، الذي أكد أن نجله من ذوي الهمم وأن الطالب، مقيم بنفس الدائرة، هو من قام بالاعتداء.

وعقب ضبط المتهم، أقر أمام جهات التحقيق بأنه ارتكب الواقعة على سبيل المزاح، وأُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التعدي على شاب من ذوي الهمم طهطا النيابة العامة

