محاكمة 6 متهمين بخلية "داعش المعادي" أمام الدائرة الثانية إرهاب

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025 جنايات المعادي، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش وتولي أدوار تنظيمية داخله.

وكشف أمر الإحالة أن الواقعة تعود إلى الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2022، حيث أسندت النيابة إلى المتهم الأول تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال قيادة جماعة تتبنى أفكار تنظيم داعش.

كما وُجهت للمتهم الأول تهمة حيازة أسلحة نارية، فيما نُسب للمتهمين من الثاني حتى الرابع تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. وأسندت النيابة للمتهمين الخامس والسادس تهمة المشاركة في جماعة إرهابية مع علمهما بأهدافها، بينما وُجهت للمتهم الثاني كذلك تهمة حيازة أسلحة نارية.