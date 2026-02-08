إعلان

اليوم.. أولى جلسات استئناف قمر الوكالة على حكم حبسها 6 أشهر

كتب : صابر المحلاوي

01:59 ص 08/02/2026

قمر الوكالة

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر استئناف صانعة المحتوى "قمر الوكالة" على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه.

يُذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر المعروفة باسم "قمر الوكالة"بالحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه و5 ألاف جنيه كفالة لوقف العقوبة مؤقتًا، في اتهامها ببث محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

وكانت أمرت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة البلوجر "قمر الوكالة" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

