"غادة" تطلب خلع زوجها: "بيقفل غرفة النوم ويجري مكالمات فيديو مع نساء"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "غادة.م"، 29 عاماً، دعوى خلع ضد زوجها "حسام.ع"، 35 عاماً، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد عامين زواج، بسبب سلوكياته التي أفقدتها الشعور بالأمان والاحترام داخل منزل الزوجية، وفق ما ذكرت في دعواها.

أوضحت الزوجة في الدعوى التي حملت رقم 239 لسنة 2025، أن خلافاتها مع زوجها بدأت بعد الشهور الأولى من الزواج، حين لاحظت انعزاله المتكرر داخل غرفة النوم وإغلاقه للباب دون أسباب واضحة، إضافة إلى سماعها له أثناء حديثه مع نساء عبر مكالمات فيديو.

وقالت "غادة" إنها واجهت زوجها أكثر من مرة، لكنه أنكر وبرر أن الأمر مجرد أحاديث مع شباب من دول الخليج، ما أثار شعورها بالإهانة وانتهاك خصوصية الحياة الزوجية.

وأضافت الزوجة أنها حاولت احتواء الموقف وطلبت منه التوقف عن تلك التصرفات حفاظًا على استقرار الأسرة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وتطورت الخلافات إلى مشاحنات مستمرة أثرت على حالتها النفسية وجعلتها غير قادرة على الاستمرار في الحياة معه.

وأشارت "غادة" إلى أنها لجأت إلى أسرتها وجرى عقد عدة جلسات صلح، لكن الزوج لم يظهر رغبة حقيقية في تغيير سلوكه، ما دفعها لطلب الخلع، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار معه، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.