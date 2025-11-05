قرار من الجنايات على الإعدام والمؤبد في قضية "ثأر الإخصاص" بالصف

قرار من الجنايات على الإعدام والمؤبد في قضية "ثأر

قررت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل نظر استئناف أم ونجليها وآخر على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم في القضية المعروف إعلاميًا بـ"ثأر الأخصاص" في مركز الصف، لجلسة 5 يناير المقبل 2026.

وفي وقت سابق كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد،أدانت عامل بالإعدام شنقًا بعدما أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، كما عاقبت شقيقه "حسام" ووالدتهما، وآخر يدعى"طارق"، بالسجن المؤبد في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ثأر الأخصاص" في الصف.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 6327 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2487 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "محمد.ع" و "حسام.م" تهمة قتل المجني عليه "سعد.س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية خصومة ثأرية قديمة.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين خططا للجريمة، حيث أعدا سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر حية، وانتظرا ظهور المجني عليه "سعد.س"، في أحد الأماكن التي يتردد عليها، وما أن رأه الأول باغته بإطلاق وابلاً من الرصاص عليه حتى أرداه قتيلًا.

وجهت النيابة العامة في أوراق الدعوي، للمتهمين الأربعة "محمد"، و"حسام"، و"نادية"، و"طارق"، تهمة الشروع في قتل المجني عليه "صبحي.ع"، الذي أُصيب بطلق ناري، لكنه نجا من الموت بعد نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج، بالإضافة إلى حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وذخائر حية عيار 9 مم، بالمخالفة للقانون.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، والتى أدانت متهمًا بالإعدام والآخرين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من تهمتي القتل العمد والشروع في القتل.