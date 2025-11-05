صرخة أخيرة داخل موقع بناء.. نهاية مأساوية لعامل في القاهرة الجديدة

في مشهد مأساوي داخل موقع بناء بالتجمع الخامس، تحول يوم عمل عادي إلى كارثة إنسانية.

في لحظات قليلة، تبدل صوت الماكينات وطرقات الحديد إلى صرخات هلع واستغاثة، بعدما سقط أحد العمال من أعلى سقالة بالدور الثالث داخل مبنى تحت الإنشاء.

العامل الذي جاء في الصباح الباكر كعادته، بدأ يومه بالجد والاجتهاد، يصعد السقالة ككل يوم ليكمل عمله، دون أن يدري أن تلك الخطوات ستكون الأخيرة.

شهود العيان من زملائه في الموقع أكدوا أنه كان يؤدي مهامه بشكل طبيعي قبل أن يفقد توازنه فجأة، ليسقط من ارتفاع شاهق وسط ذهول الجميع.

الحادث وقع في ثوانٍ، لكن أثره ظل حاضرًا في عيون العمال الذين حاولوا إنقاذه فورًا. سادت حالة من الارتباك والفزع في المكان، هرع بعضهم لاستدعاء الإسعاف، فيما حاول آخرون تقديم المساعدة له حتى وصول فرق الإنقاذ.

قوات الأمن وصلت إلى موقع الحادث، وفرضت طوقا أمنيا لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن العامل سقط من سقالة أثناء العمل في أحد الأدوار العلوية، ما أسفر عن وفاته في الحال.

التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من إجراءات السلامة داخل الموقع.