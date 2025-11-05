كتب ـ رمضان يونس:

نظرت الدائرة الثانية جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، جلسة محاكمة 4 متهمين في واقعة اتهامهم بقتل أحد السجناء داخل حجز قسم العمرانية، إثر مشاجرة نشبت بينهم داخل المحبس، وانهالوا عليه ضربًا بالأيدي واللكمات حتى فارق الحياة.

حضر مع المتهمين الأول والثالث المحامي حسن يوسف، وطلب من هيئة المحكمة مناقشة شاهد الإثبات الثامن الوارد في أمر الإحالة، الطبيب فريد معاذ، بشأن ملابسات الدعوى، بالإضافة إلى مناقشة الأطباء الشرعيين حول تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه.

كما طلب المحامي أحمد زهران، الحاضر مع المتهمين الثاني والرابع، الاطلاع على دفتر تمام الحجز الخاص بالمتهمين خلال الفترة من 15 أبريل حتى 25 من الشهر ذاته، وهو اليوم الذي تم فيه نقل المجني عليه من حجز رقم (2) إلى الحجز رقم (8) حيث وقعت الجريمة.

وطلب الدفاع كذلك تفريغ كاميرات المراقبة داخل الحجز يوم الواقعة، لبيان ملابسات الحادث كاملة.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 5321 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 1760 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، إلى المتهمين "علي. م"، و"فريد. ج"، و"حسن. م"، و"عبد الرحمن. ي"، تهمة قتل المجني عليه "أحمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك يوم 26 أبريل 2025 بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة.

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة إن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، إثر خلاف نشب بينهم داخل "التخشيبة"، فانهالوا عليه ضربًا بالأيدي والأقدام في وجهه ومختلف أنحاء جسده، واصطدموا برأسه في الحائط مراتٍ عدة بطريقة وحشية انتهكت الإنسانية، حتى سقط صريعًا متأثرًا بإصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدين إزهاق روحه.

واستمعت النيابة إلى شهادة السجين "م. ط"، الذي قرر أنه أثناء وجوده بالحجز رقم (8) في قسم العمرانية، شاهد المجني عليه في حالة هياج شديد، فقام المتهمون جميعًا بالتعدي عليه بالضرب، مسددين إليه لكمات وركلات استقرت بوجهه ورأسه. وأضاف أن الأول والثاني أمسكا برأسه واصطدما بها في الجدار الخرساني عدة مرات رغم توسله إليهم، ثم كبّلوه من يديه وقدميه لشل مقاومته، واستمروا في ضربه لفرض سيطرتهم على باقي المحتجزين.

وكشفت تحريات المباحث صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال الشهود، وأكدت أن المتهمين تعدّوا على المجني عليه لمدة تقارب تسع دقائق متواصلة، قاصدين إزهاق روحه مع سبق الإصرار.

وباستجواب المتهمين أمام النيابة العامة، أقروا بارتكاب الواقعة، إلا أنهم عادوا أمام المحكمة وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات المشاهدة بجثمان المجني عليه إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضّية واحتكاكية، نتجت عن المصادمة بأجسام صلبة راضّة، وهي متوافقة مع ما ورد بمذكرة النيابة العامة من تعدٍّ على المجني عليه بالضرب، وأن الوفاة تعزى إلى مجموع الإصابات الرضّية بالرأس ومضاعفاتها.