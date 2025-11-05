إعلان

الأمن الاقتصادي: ضبط 1344 قضية ظواهر سلبية.. و1578 سرقة تيار كهربائي

كتب : علاء عمران

12:43 م 05/11/2025

سرقة تيار كهربائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكثفة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المجالات.

ففي شرطة النقل والمواصلات، تم ضبط 1344 قضية متنوعة داخل محطات السكك الحديدية ومرفق مترو الأنفاق.

وفي شرطة الكهرباء، تم ضبط 1578 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

كما تمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 474 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدينين لمصلحة الضرائب.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة تيار كهربائي وزارة الداخلية حملات أمنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
زهران ممداني.. من مهاجر إلى أول عمدة مسلم لنيويورك | من هو؟
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": لا خصخصة لشركات التوزيع
رغم تنازله.. النيابة العامة تكسر صمت "مسن السويس" بمرافعة نارية -صور
دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)