الأمن الاقتصادي: ضبط 1344 قضية ظواهر سلبية.. و1578 سرقة تيار كهربائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكثفة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المجالات.

ففي شرطة النقل والمواصلات، تم ضبط 1344 قضية متنوعة داخل محطات السكك الحديدية ومرفق مترو الأنفاق.

وفي شرطة الكهرباء، تم ضبط 1578 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

كما تمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 474 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدينين لمصلحة الضرائب.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

