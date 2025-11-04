نهاية صادمة لمغامرة دراجتين على الطريق السريع بالقاهرة

في مشهد خطير كاد يتحول إلى كارثة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، يظهر فيه شابان يقودان دراجتين ناريتين بسرعة جنونية، ويؤديان حركات استعراضية على أحد الطرق السريعة بالقاهرة، غير مباليين بخطورة ما يفعلانه على حياتهما وحياة الآخرين.

المشهد الذي بدا وكأنه "استعراض متهور من فيلم أكشن"، أثار موجة غضب واسعة بين المتابعين، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهما على تعريض الأرواح للخطر.

وبعد ساعات من انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابساته، وتمكنت الإدارة العامة للمرور من تحديد هوية الشابين وضبطهما، وتبين أنهما طالب وسائق، يقيمان بمحافظة المنيا، ولا يحملان رخص قيادة.

خلال التحقيقات، اعترفا بارتكاب الواقعة "بقصد اللهو والاستعراض"، دون إدراك لعواقب فعلتهما. تم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.