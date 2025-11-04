إعلان

ضبط مصنعين بدون ترخيص في الجيزة

كتب : مصراوي

07:36 م 04/11/2025

أحد المصنعين المخالفين

ألقى ضباط شرطة البيئة والمسطحات تنسيقا مع أمن الجيزة القبض على شخصين يديران مصنعين بدون ترخيص.

أكدت التحريات إدارة شخصين مصنعين بدون ترخيص بالجيزة أحدهما لإنتاج الأسمدة الزراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر والآخر لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المصنعين وأمكن ضبط مالكيهما، وبحوزتهما 192,350طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية ومواد خام لنفايات إلكترونية مجهولة المصدر وخطى إنتاج كامل بمشتملاتهما.

مصنع مصنع مخالف أسمدة نفايات الجيزة

