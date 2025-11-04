ضبط مصنعين بدون ترخيص في الجيزة

ألقى ضباط شرطة البيئة والمسطحات تنسيقا مع أمن الجيزة القبض على شخصين يديران مصنعين بدون ترخيص.

أكدت التحريات إدارة شخصين مصنعين بدون ترخيص بالجيزة أحدهما لإنتاج الأسمدة الزراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر والآخر لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المصنعين وأمكن ضبط مالكيهما، وبحوزتهما 192,350طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية ومواد خام لنفايات إلكترونية مجهولة المصدر وخطى إنتاج كامل بمشتملاتهما.