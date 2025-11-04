إعلان

أمر إحالة علي غزال وآخر للمحاكمة في اتهامهما بالنصب: وهما الضحايا بمشروع كاذب

كتب : أحمد عادل

03:58 م 04/11/2025

علي غزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:

أحالت النيابة العامة "علي غزال" لاعب منتخب مصر السابق وآخر للمحاكمة الجنائية في اتهامهما بالنصب على شخصين وإيهامهما بوجود مشروع كاذب وإقناعهما بالاستثمار فيه للاستيلاء على أموالهما.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 215 لسنة 2024 جنح التجمع الأول، أن المتهمين "علي غزال" -محبوس-، وشريكه "محمد أحمد" -هارب- قاما بالنصب والاستيلاء على أموال المجني عليهما "حنين رضا" و"مدثر مصطفى" عن طريق النصب والاحتيال.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين قاما بالاحتيال على المجني عليهما عن طريق إيهامهما بوجود مشروع وإقناعهما بالاستثمار فيه مقابل أرباح مالية مرتفعة.

وبناء على تحقيقات النيابة العامة قد يكون المتهمان ارتكبا جريمة النصب والاستيلاء على أموال المجني عليهما، فقد قررت جهات التحقيق إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وحددت المحكمة المختصة جلسة 9 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة اللاعب السابق "علي غزال" وشريكه في الاتهامات الموجهة إليهما.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إحالة اللاعب علي غزال وآخر للمحاكمة إحالة اللاعب علي غزال للمحاكمة لاعب منتخب مصر السابق النيابة العامة اتهام علي غزال بالنصب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟