أحالت النيابة العامة "علي غزال" لاعب منتخب مصر السابق وآخر للمحاكمة الجنائية في اتهامهما بالنصب على شخصين وإيهامهما بوجود مشروع كاذب وإقناعهما بالاستثمار فيه للاستيلاء على أموالهما.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 215 لسنة 2024 جنح التجمع الأول، أن المتهمين "علي غزال" -محبوس-، وشريكه "محمد أحمد" -هارب- قاما بالنصب والاستيلاء على أموال المجني عليهما "حنين رضا" و"مدثر مصطفى" عن طريق النصب والاحتيال.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين قاما بالاحتيال على المجني عليهما عن طريق إيهامهما بوجود مشروع وإقناعهما بالاستثمار فيه مقابل أرباح مالية مرتفعة.

وبناء على تحقيقات النيابة العامة قد يكون المتهمان ارتكبا جريمة النصب والاستيلاء على أموال المجني عليهما، فقد قررت جهات التحقيق إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وحددت المحكمة المختصة جلسة 9 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة اللاعب السابق "علي غزال" وشريكه في الاتهامات الموجهة إليهما.

